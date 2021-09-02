«Певица Монеточка вроде бы не пародист», – адвокаты Костюшкина не соглашаются признать «Мама, я не зигую» пародией

В суде по иску Стаса Костюшкина к Монеточке, которую столичная звезда обвиняет в плагиате, объявлен перерыв до 12:30, адвокаты заявили, что готовы обойтись без судебной экспертизы.

Как ранее писал «Новый День», сегодня началось первое заседание по гражданскому делу «Костюшкин против Монеточки» с участием представителей и истца, и ответчика. Стас Костюшкин требует выплатить ему 900 тысяч рублей компенсации за использование екатеринбурженкой Елизаветой Гырдымовой (так зовут Монеточку) его песни «Женщина, я не танцую», к которой Монеточка написала свои слова («Мама, я не зигую»).

«В апреле 2018 году менеджеру нашего подзащитного пришел запрос об авторских правах от Comedy Club Production, когда песня певицы Монеточки должна была звучать в одной из программ канала ТНТ, – пояснили адвокаты Стаса Костюшкина. – Только тогда мой подзащитный узнал о существовании данной песни, и ее заблокировали на музыкальных площадках».

У адвоката Монеточки Василия Савченко возник встречный вопрос: почему иск подали только сейчас? Как сообщил Савченко, срок давности защиты авторских прав уже истек, для музыкальных произведений он составляет три года. Также сторона ответчика предоставила информационную справку с экспертным заключением, что песня «Мама, я не зигую» является пародией, а не плагиатом, на что адвокат Костюшкина Роман Лалаян ответил: «Певица Монеточка вроде бы не пародист».

Также у суда возникли вопросы к компетенции эксперта – руководителя компании Navigator Records, выдавшего справку. Суд не принял в качестве доказательства пояснение, что в компании записывают свои песни такие российские группы, как «Мельница», «Би-2» и другие.

Далее сторона защиты выдвинула аргумент, что песня «Мама, я не зигую» не исполнялась на больших концертах, а лишь на локальных вечеринках. На это представители стороны обвинения прямо в зале суда включили с телефона видеозаписи с концертов Монеточки. «Где доказательства, что это моя подзащитная?» – спросил Василий Савченко. «А вы что, не знаете, как она выглядит?» – задала встречный вопрос судья.

Далее суд планировал назначить судебную экспертизу и отложить процесс до 7 сентября, однако стороны возражали, а Роман Лалаян, прилетевший специально из Москвы, попросил провести следующее заседание уже сегодня.

Затем от стороны защиты поступило предложение: «Вы согласны заключить мировое соглашение и признать, что песня не плагиат, а пародия?» На что адвокаты Костюшкина только посмеялись.

Суд объявил перерыв до 12:30.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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