Монеточка заплатит Костюшкину за украденную песню

Сегодня Басманный суд Москвы вынес решение по иску Стаса Костюшкина к певице Монеточке (Елизавете Гырдымовой) о нарушении авторских прав на песню «Женщина, я не танцую». У Монеточки, напомним, была схожая композиция под названием «Мама, я не зигую». Пресс-служба суда сообщает, что требования Костюшкина были удовлетворены частично. Вместо 900 тысяч рублей Монеточка должна будет заплатить 500 тысяч, а также не должна больше исполнять спорную песню.

Как уже сообщал «Новый День», судебное разбирательство между артистами началось в Екатеринбурге, в Чкаловском суде, в августе 2021 года. Предметом разбирательства стал трек Монеточки «Мама, я не зигую». От мирового соглашения стороны отказались. Адвокат певицы предоставил справку с экспертным заключением, что это произведение – пародия, а не плагиат, на что представитель Костюшкина Роман Лалаян возразил: «Певица Монеточка вроде бы не пародист». Судья Елена Грязных назначила экспертизу по сравнению двух треков, которая длилась несколько месяцев.

За это время Монеточка переехала в Москву, в связи с чем дело было передано из Чкаловского суда Екатеринбурга в Басманный суд столицы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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