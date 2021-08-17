Архивы «Нового Дня» о дефолте

17 августа 1998 года правительство России и Центральный банк объявили о техническом дефолте. Последовал тяжелейший экономический кризис – рубль обесценился в три раза, разорились сотни предприятий, банковская система на несколько месяцев была парализована, уровень жизни населения резко упал. Спустя 20 лет после тех событий «Новый День» опросил очевидцев: как все-таки это было?

Мнения оказались разными: кто-то вспомнил, как накануне взял валютный кредит, другое воспоминание – как в магазинах скупали всю бытовую технику, третье – о попытках купить продукты впрок, для кого-то это время, когда приходилось ребенком ходить в отцовских кирзачах, а для кого-то – когда наконец-то появились деньги.

Подробнее – в нашем архивном материале.

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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