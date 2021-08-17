В лесах Урала заметили шелкопряда. Под угрозой тысячи гектаров леса

Россельхознадзор обнаружил в свердловских лесах сибирского шелкопряда – это грозный вредитель, из-за которого в России погибли уже сотни тысяч гектаров хвойного леса.

«Энтомологическая экспертиза выявила карантинного вредителя леса – сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus. Свидетельство карантинной экспертизы передано в Управление Россельхознадзора по Свердловской области», – сообщили в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Сибирский шелкопряд крайне опасен для лесов, его гусеницы очень прожорливы, они питаются хвоей, особенно пихтой и елями, в меньшей степени – лиственницами и соснами. После себя они оставляют обглоданные деревья, что само по себе не смертельно, однако, оставшись без иголок, хвойные становятся добычей короедов и усачей, которые уже портят само дерево, и оно погибает.

Как правило, распространению шелкопряда способствуют засуха и лесные пожары, а также вымирание их естественных врагов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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