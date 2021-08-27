С опасным вредителем, пожирающим леса, пока бороться не будут – его слишком мало

В Свердловской области пока не будут бороться с сибирским шелкопрядом, который уничтожает леса в регионах России. «Критической численностью отлова бабочек-самцов сибирского шелкопряда является 100 штук на ловушку. Количество обнаруженных бабочек на всех ловушках свидетельствует об отсутствии очагов на данном лесном участке и не требует принятия мер борьбы», – сообщили «Новому Дню» в министерстве природных ресурсов Свердловской области. Там сослались на документ под названием «Применение феромонов важнейших вредителей леса при ведении лесопатологического мониторинга» ФБУ ВНИИЛМ.

Тем не менее, в Россельхознадзоре считают, что ситуация может быстро выйти из-под контроля. «Сибирский шелкопряд очень активно откладывает яйца – от 200 до 250 штук за одну кладку. С ним бороться можно только опрыскиваниями пестицидами», – отметила в беседе с «Новым Днем» старший государственный инспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора по Свердловской области Юлия Лепинских.

По ее словам, только за этот год обнаружено 29 случаев – все в Ачитском районе. «Выдается предписание лесным хозяйствам, и дальше начинают предпринимать меры», – сказала старший инспектор.

Как уже сообщал «Новый День», сибирский шелкопряд – это грозный вредитель, из-за которого в России погибли уже сотни тысяч гектаров хвойного леса. «Энтомологическая экспертиза выявила карантинного вредителя леса сибирского шелкопряда Dendrolimus sibiricus. Свидетельство карантинной экспертизы передано в Управление Россельхознадзора по Свердловской области», – сообщили на прошлой неделе в испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.

Сибирский шелкопряд крайне опасен для лесов, его гусеницы очень прожорливы, они питаются хвоей, особенно пихтой и елями, в меньшей степени – лиственницами и соснами. После себя они оставляют обглоданные деревья, что само по себе не смертельно, однако, оставшись без иголок, хвойные становятся добычей для короедов и усачей, которые уже портят само дерево, и оно погибает.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

«Ситуация сложная, но бывало и похуже»: в регионе действует 52 пожара, за сутки потушили 18. / Фестиваль гиков, день рождения Майкла Джексона и прогулки по городу – Weekend (18+). / В «Ростелекоме» рассказали, кто и как получит доступ к видеонаблюдению на выборах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»