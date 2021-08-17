Жители северного полушария не увидят потенциально опасный астероид, летящий к земле

К Земле приближается астероид 2016 AJ193, который относится к классу потенциально опасных космических объектов. Его размер составляет более километра, а орбита проходит на относительно близком расстоянии от нашей планеты.

По расчетам специалистов NASA, астероид пролетит от Земли на расстоянии около 3,4 миллионов километров 21 августа. Это почти в девять раз дальше, чем орбита Луны. Упасть на Землю астероид может только в том случае, если его траектория будет резко изменена. Поэтому нашей планете сейчас ничего не угрожает, заключают ученые.

«Период обращения астероида 2016 AJ193 вокруг Солнца составляет 5,9 лет. В ближайшей к Солнцу точке, перигелии, астероид находится внутри орбиты Венеры, а в афелии, наиболее дальней точке от Солнца, он находится дальше Юпитера», – рассказал уральский астроном Владилен Санакоев.

По его словам, блеск летящего астероида составит 14,6 звездной величины. Теоретически его можно сфотографировать даже с помощью любительского телескопа. Но в северном полушарии небесное тело не будет наблюдаться в период максимального сближения с Землей, поэтому даже радарные снимки вряд ли возможны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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