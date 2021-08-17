К Земле несется потенциально опасный астероид

21 августа мимо Земли пролетит астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«По расчетам специалистов NASA, астероид 2016 AJ193 приблизится к Земле на максимально близкое расстояние около 3,4 млн километров 21 августа. Диаметр летящего астероида оценивается примерно в 1,4 километра», – рассказали РИА «Новости» в планетарии.

Потенциально опасными называются космические объекты, которые сближающиеся с Землей на расстояние 7,5 млн километров или менее. «За сто лет таких близких пролетов было более 30. Как правило, все предсказанные астероиды беспрепятственно пролетают мимо нас», – отметили специалисты.

По словам астрономов, наибольшую опасность представляют те небесные тела, которые не отслеживаются учеными и мир узнает о них только после падения. К таким относятся тунгусский феномен и челябинский метеорит. «Таким образом, опасность представляют как раз «нежданные гости» из космоса. А такие события происходят примерно один раз в сто лет», – заключили в планетарии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.08.21

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