Уральский банковский союз просит создать институт частных судебных приставов

Глава Уральского банковского союза Валентина Муранова считает, что в России необходимо создавать институт частных судебных приставов, так как ФССП попросту не справляется с количеством дел и не эффективна для взыскания кредитов. Об этом она рассказала сегодня на совещании с главой Уральского ГУ Банка России Рустэмом Мардановым.

Муранова напомнила, что у приставов на исполнении – тысячи дел при не самой высокой зарплате, и их загрузка не позволяет эффективно взыскивать деньги с должников. «Необходимо разгрузить работу приставов и ускорить возмещение банками недополученных затрат», – отметила она. Добавим, на совещании обсуждался проект «Основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы», и Муранова заметила, что это весьма знаково – обсуждать развитие финансового рынка 17 августа, в годовщину дефолта.

Рустэм Марданов ответил, что совещание к дате приурочивать не планировали. «Что касается частных судебных приставов, вы знаете – был проект закона, он вносился в Госдуму, но на том этапе был отклонен. Если считаете важным – надо вернуться к нему, с учетом мнения депутатов от уральского региона. В соответствующем комитете Госдумы есть несколько членов от Уральского региона, если актуально и все поддержат – вернемся к вопросу. Действительно, эффективность взыскания кредитной задолженности [невысокая] – в первую очередь взыскиваются долги по бюджетным платежам, вал там очень большой, надо признать», – прокомментировал глава Уральского управления ЦБ РФ.

При этом взыскателям дадут возможность обратиться к негосударственному судебному исполнителю за исполнением судебных актов гражданско-правового характера, в том числе по кредитным долгам и долгам в сфере ЖКХ.

Добавим, идею обсуждали в 2020 году – тогда предполагали передать частным приставам взыскание долгов для бизнеса, оставив за ФССП взыскание долгов для государства и частных лиц.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

Жители северного полушария не увидят потенциально опасный астероид, летящий к земле. / В лесах Урала заметили шелкопряда. Под угрозой тысячи гектаров леса. / Из горящего 15-этажного дома были спасены 34 человека (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»