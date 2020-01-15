В России могут появиться частные судебные приставы

Министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов. На первом этапе им хотят передать взыскание долгов для бизнеса, но не в пользу государства или населения. Эксперты опасаются, что приход в эту сферу деятельности частников станет поводом для расцвета коррупции.

«В целях оптимизации расходов федерального бюджета, а также повышения эффективности функционирования системы принудительного исполнения в целом представляется целесообразным рассмотреть вопрос постепенного (поэтапного) внедрения элементов частного исполнения», – говорится в рекомендации, оставленной Минфином в обзоре бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий Федеральной службы судебных приставов (ФССП)

Институт частных судебных исполнителей в России пытаются ввести уже давно, пишет РБК. С такой инициативой выступал в 2006 году возглавлявший тогда Минюст Юрий Чайка. В 2014 был разработан законопроект, но его так и не приняли. Три года спустя за эту идею высказался Центр стратегических разработок, который возглавлял Алексей Кудрин. В 2019 году свой вариант законопроекта «О частных судебных исполнителях» представила Торгово-промышленная палата (ТПП).

Главная задача частных приставов – разгрузить сотрудников ФССП. Поэтому частникам предлагают отдать взыскания в пользу предпринимателей. Бизнес максимально старается избежать привлечения ФССП для принудительного исполнения решения судов, «поскольку на практике это долго и неэффективно – приставы не нацелены на скорость исполнения судебного акта».

Дело в том, что сотрудники ФССП колоссально загружены. Фактическая нагрузка на одного пристава в 13,8 раза превышает норму, определенную Минтрудом и Минюстом. При этом ФССП остается одним из крупнейших государственных органов по количеству служащих. На начало 2019 года там насчитывалось более 81 тысячи сотрудников. На работу ФССП в прошлом году из федерального бюджета было выделено 48,6 млрд рублей.

По словам экспертов, подходить к внедрению института частных судебных исполнителей нужно с особой осторожность, так как он может оказать как позитивное, так и отрицательное влияние на развитие сферы исполнительного производства. Передача части дел в частные руки сможет снизить нагрузку на судебного пристава-исполнителя и значительно оптимизировать бюджетные расходы. Однако существует риск расцвета коррупции. Даже если передавать в формате государственно-частного партнерства часть функций ФССП, то исключительно в тех случаях, где не возникнет рисков злоупотребления и сохранится защищенность граждан от произвола компаний, которые могут погнаться за прибылью.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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