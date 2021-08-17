«Ни режиссеров нам, ни дирижеров», – в уральских вузах не получить второе высшее бесплатно

Закон о получении второго высшего образования в сфере искусства приняли еще 2 июля, однако в уральских вузах программа не реализуется.

Как уже писал «Новый День», перспектива получить второе высшее образование бесплатно была еще в июне, однако тогда указ еще не был подписан президентом, поэтому местные вузы не знали, какие направления подготовки войдут в федеральную программу.

Второго июля в Федеральный закон «Об образовании в РФ» внесли правки: статья 83, пункт 22. Суть их такова: люди, имеющие высшее образование, по общему конкурсу могут быть зачислены на бюджет для получения второго в сфере искусства. Правительство РФ должно было утвердить перечни университетов и специальностей, но в этом году в Екатеринбурге не будет взрослых первокурсников-бюджетников.

Перечня вузов и специальностей в свободном доступе по-прежнему нет. По данным «Парламентской газеты», второе высшее можно будет получить по специальностям режиссёра театра, кино и телевидения, дирижёра, композитора, литературного работника, а также переводчика художественной литературы.

«Новый День» связался с вузами Екатеринбурга, где можно получить перечисленные выше специальности.

В Уральском федеральном университете, где можно получить профессию литературного редактора или переводчика, «Новому Дню» ответили, что программа в университете не реализуется, и пока нельзя сказать, будет ли функционировать в последующие годы.

В пресс-службе Уральской государственной консерватории нам сказали: «Эти программы не для всех вузов. Мы под нее не попали».

Также «Новый День» связался с Екатеринбургским государственным театральным университетом, официальный ответ от пресс-службы пока ждем, но в приемной комиссии четко дали понять: ни о какой программе они не слышали, хотя между принятием закона и вступительными испытаниями было почти полмесяца.

«Видимо ни режиссеров нам, ни актеров», – сказали в приемной комиссии. И, опираясь на ответ консерватории, – ни композиторов нам, ни дирижеров. По крайней мере, в этом году.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 17.08.21

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