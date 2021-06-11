В уральских вузах можно будет получить второе высшее бесплатно

Второе высшее образование можно будет получить бесплатно, если обнаружил в себе тягу к искусству. На днях Государственная дума приняла закон, согласно которому тот, кто однажды окончил университет, может сделать это во второй, третий и последующий раз, если поступит на творческую специальность.

Однако выбирать подходящий факультет екатеринбуржцам пока рано. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского Федерального университета, указ еще не подписан президентом. Только после этого в правительстве составят перечень городов, вузов и факультетов, где второе высшее в сфере искусства можно будет получить бесплатно.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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