Процент смертности от коронавируса в Свердловской области за год вырос в четыре раза

Свердловская область снова обновила рекорд по смертности от коронавируса – за сутки скончались 29 человек. Это четвертый показатель по стране: выше только в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Но растут не только абсолютные значения. На Среднем Урале стали чаще умирать от коронавируса. Процент летальности составляет 4,1%. Год назад эта цифра была гораздо ниже – 1,05%. То есть за год процент умерших от общего числа заболевших вырос в четыре раза. По этому показателю область находится на 11 месте в России, сразу за Дагестаном.

Всего в Свердловской области к сегодняшнему дню зарегистрировано более 116 тысяч случаев заражения коронавирусом, выздоровели 108 тысяч человек, умерли 4785 уральца.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 18.08.21

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