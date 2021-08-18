В Екатеринбурге женщина родила третьего ребенка, убила его, а тело выкинула на помойку (ФОТО)

В Екатеринбурге 32-летнюю женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного сына, возбуждено уголовное дело. Мать двоих детей, 7 и 10 лет, родила еще одного дома, убила его, завернула в пакет и выбросила. Позднее женщину госпитализировали и прооперировали, а тело ребенка нашли на помойке.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». За совершение этого преступления предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, женщина родила малыша 4 августа у себя дома. Затем убила его, тело завернула в полиэтиленовый пакет и оставила в мусорном контейнере на улице Восточной.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что об инциденте стало известно после того, как саму мать спустя два дня после домашних родов, 6 августа, госпитализировали и прооперировали. Врачи проинформировали полицию об инциденте.

«Когда мать ребенка [после операции] пришла в себя, то местонахождение плода указать отказалась. 16 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что на одной из контейнерных площадок, недалеко от места жительства женщины, в темном пакете было обнаружено тело новорожденного ребенка», – рассказал Валерий Горелых.

Оказалось, что это не первый ребенок в семье. Женщина официально замужем, проживает вместе с 41-летним супругом и двумя детьми 7 и 10 лет.

«Женщина, поняв, что беременна, на учет не встала, так как не хотела оставлять ребенка, а аборт было делать поздно, при этом мужу ничего не сообщила. 4 августа у нее заболел живот, она пошла в туалетную комнату и самостоятельно родила живого малыша. Затем горе-мать перерезала пуповину и убила ребенка. Когда поняла, что все кончено, то избавилась от тела», – рассказал полковник Горелых.

В рамках уголовного дела уже проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. Назначены судебные медицинская, генетическая, биологическая экспертизы, истребован характеризующий материал в отношении матери. Кроме того, планируется провести психиатрическую экспертизу.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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