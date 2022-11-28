Вынесен приговор женщине, которая задушила новорожденного сына

Октябрьский районный суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор женщине, которая задушила собственного сына сразу после родов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 32-летняя женщина родила 4 августа прошлого года. Она рожала в домашних условиях, на свет появился живой мальчик. После чего сразу же после родов женщина зажала крохе рот и нос, младенец умер. Мать взяла его тело, поместила в пакет и засунула между мусорными баками и ограждением.

А потом женщина попала в больницу, там и стало ясно, что она недавно родила. Тем не менее, где плод, она отказалась говорить. Тогда же выяснилось, что у нее уже есть двое детей, 7 и 10 лет. Она вообще не вставала на учет по беременности, потому что не планировала рожать, но на аборт идти было поздно. Мужу женщина ничего не сказала. Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области рассказывали, что тело мальчика нашли только 16 августа.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Свою вину женщина признала. Отягчающих обстоятельств в суде не нашли, но нашли смягчающие – наличие двух несовершеннолетних детей. Женщине в итоге дали ограничение свободы на 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

Екатеринбург, Марина Иванова

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