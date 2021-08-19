Учителя без прививки от коронавируса будут сдавать ПЦР-тесты раз в неделю

Педагогов, которые к 1 сентября не поставят прививку от коронавируса, могут перевести на удаленку либо обяжут сдавать ПЦР-тесты раз в неделю. Такие рекомендации готовит для школ оперштаб Свердловской области, рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, оперштаб не будет принимать никаких нормативных документов, по которым непривитых сотрудников школ будут отстранять от работы. Но руководитель школы может принять решение перевести сотрудника на удаленку, если будет такая возможность.

«В ряде случаев, если есть возможность, – и более того, это желательно и логично – [рекомендуем] перевести невакцинированного человека на удаленку. Если нет такой возможности, рекомендуем обеспечить ПЦР-исследованиями раз в неделю тех, кто не вакцинирован», – рассказал Павел Креков на сегодняшнем брифинге по итогам заседания оперштаба.

Проблем, по мнению чиновника, возникнуть не должно, поскольку уже сейчас подавляющее большинство педагогов и других работников образовательных учреждений поставили прививку от Covid-19. Исключение составляют лишь те, у кого есть медотвод или антитела от перенесенного ранее заболевания. К 1 сентября процент привитых педагогов рассчитывают довести до 100.

Добавим, что учебный год в школах начнется в обычном формате, без дистанта.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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