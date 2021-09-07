Сотрудников свердловских школ без прививки от коронавируса решили не переводить на удаленку

В Свердловских школах пока нет ни одного случая, когда непривитого от коронавируса сотрудника перевели бы на удаленный формат работы. Еженедельное ПЦР-тестирование учителей тоже, по всей видимости, пока не проводится.

Как рассказали «Новому Дню» несколько педагогов из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Сысерти, рассказы о возможном ПЦР-тестировании ходили только до начала учебного года. По факту никого не обязуют сдавать каждую неделю анализ на Covid-19.

«В школе привиты почти все. Каких-то антипрививочников нет. Есть только те, у кого по медицинским причинам нет прививки, но их мало. И у них не берут мазки каждую неделю», – рассказала педагог из Сысерти.

«Я не слышала, чтобы кого-то переводили на удаленку из-за отсутствия прививки. Но в целом болеют многие в школе, ОРВИ или коронавирус – не знаю. Но нагрузка на учителей выросла на этой неделе», – говорит учитель одной из школ Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Аналогично на наши вопросы ответила и педагог из Нижнего Тагила: привиты в школе почти все, ни у кого не требуют сдавать тесты или работать из дома.

В региональном оперштабе «Новому Дню» сообщили, что пока нет ни одного случая, когда сотрудника школы перевели бы на дистанционный формат работы в связи с отсутствием прививки. Делают ли учителям ПЦР-тесты и если да, то за чей счет, в штабе пока не ответили.

Напомним, перед началом учебного года замгубернатора Свердловской области Павел Креков говорил о том, что непривитых сотрудников школ директора имеют право отправить на удаленку. А тех, кто останутся работать, обяжут сдавать ПЦР-тесты раз в неделю. За неделю до 1 сентября в регионе было привито более 60% работников образования, в Екатеринбурге – более 80%. Сейчас этот процент выше.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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