Метеоролог рассказала, какой будет осень и следующее лето (ВИДЕО)

Главный специалист Уральского управления метеорологии Галина Шепоренко рассказала, что нынешнее лето было одним из самых продолжительных – оно началось в первой декаде мая и длится до сих пор. «Лето мы оцениваем по переходу среднесуточной температуры через 15 градусов, – пояснила специалист. – Как минимум до конца августа оно будет продолжаться, числа до 24-25-го. То есть длительность теплого периода практически 3,5 месяца. Исторически это на грани рекорда, цифры пока не окончательные. Теплее нынешнего календарного лета было только лето в 2012 и 2016 годах».

По словам Шепоренко, жара помогла частным фермерам, но испортила урожай тем, кто владеет большими угодьями, где не предусмотрено полива. «Те, кто занимаются сельским хозяйством на небольших участках, очень довольны – все растет, все поливается, а там где крупные хозяйства – там большие проблемы из-за недостатка влаги. Осадки распределялись крайне неравномерно, было жарко и сухо в мае, июнь был засушливый, август пока идет с большим дефицитом осадков, исключая некоторые районы, в том числе Екатеринбург, но и то благодаря ливню, который прошел 6 августа», – сказала Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге за лето выпало 86% сезонной нормы осадков, в Нижнем Тагиле – 100%, но в обоих случаях это были сильные ливни на фоне засухи. «Так, 4 июля залило Нижний Тагил, когда за шесть часов выпало 122 мм осадков, примерно полторы месячной нормы, таких осадков метеостанция никогда не фиксировала. В Екатеринбурге сильный ливень в ночь на 6 августа – 70 мм – это месячная норма», – отметила она.

По словам специалиста, сентябрь в Екатеринбурге и Свердловской области будет близок к климатической норме. «В сентябре – это предварительный прогноз Гидрометцентра России – благополучно, в среднем, на 1 градус выше нормы. Притом что 7-10 градусов – средняя температура сентября», – уточнила она.

Галина Шепоренко также рассказала, каким будет лето 2022 года. Подробности – на нашем видео.

Каким будет лето-2022

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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