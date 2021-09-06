На Средний Урал идут заморозки

В Свердловской области 7-8 сентября ночью ожидаются заморозки до 0…-3 °C. Об этом сегодня предупреждает Уральский гидрометцентр. Но днем сохраняются плюсовые температуры, хоть и значительно похолодает: в целом по области сегодня будет до 10-15 градусов, завтра 11-16, в горах до 8 °C, в среду ожидается 9-14 градусов.

В Екатеринбурге будет чуть теплее. Сегодня будет до 15 °C, но вечером ожидается дождь, завтра на градус ниже и все так же с дождем, небольшой дождь возможен и в среду, будет около 10-12 °C.

Напомним, ранее синоптики обещали, что сентябрь в Екатеринбурге и Свердловской области будет близок к климатической норме. «В сентябре – это предварительный прогноз Гидрометцентра России – благополучно, в среднем, на 1 градус выше нормы. Притом что 7-10 градусов – средняя температура сентября», – уточнила главный метеоролог Среднего Урала Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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