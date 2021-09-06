На следующей неделе в Екатеринбурге начнут отключать фонтаны

Сезон фонтанов в Екатеринбурге завершается. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской администрации, на следующей неделе их начнут отключать. Процесс растянется на несколько дней, по регламенту требуется подготовка на перевод техники в зимний режим. Отключение начнется с 15 сентября.

В этом году первые фонтаны заработали в начале мая, но в основном те, что установлены у торговых центров. Городские фонтаны подключали до 12 мая.

Жаркое лето, которое в этом году длилось аж 4 месяца, закончилось. Местами в Свердловской области уже ожидаются заморозки. В Екатеринбурге в ближайшие дни будет 10-15 градусов, возможны дожди.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 06.09.21

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