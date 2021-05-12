В Екатеринбурге к концу недели заработают все фонтаны

Сегодня в Екатеринбурге включили пять из восьми главных городских фонтанов, остальные заработают до конца недели. В этом году запускать фонтаны по утрам будут на час раньше – в 11:00.

Как рассказал сегодня директор муниципального учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС) Вячеслав Черемных, всего на обслуживании города находится восемь фонтанов: цветомузыкальный в Историческом сквере, «Шар» на Октябрьской площади, «Каменный цветок» на площади Труда, «Спирали времени» на улице Вайнера, в сквере за Театром оперы и балета, на площади Советской армии, в сквере Попова, на бульваре Малахова. Сегодня пять уже заработали.

«На данный момент наполняется чаша фонтана у театра драмы. Идет расконсервация фонтана у оперного театра. Цветомузыкальный фонтан на Плотинке полностью готов к эксплуатации, и будет включен после демонтажа сцены, установленной к празднику Победы. К концу текущей недели будут работать все фонтаны», – заверил Вячеслав Черемных.

В этом году увеличат время работы фонтанов. Включаться они будут в 11 утра, а не в 12, как в прошлые годы. Выключать фонтаны планируют в 22:00, а на Плотинке – в 23:00. По понедельникам сотрудники ВОИС будут выключать мехнизмы, чтобы провести профлиактические работы.

Напомним, небольшие фонтаны у торговых центров и галерей начали работать в начале мая.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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