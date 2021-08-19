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Истории и расследования. РИА Новый День.

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Четверг, 19 августа 2021, 12:41 мск

Новости Екатеринбург

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На Среднем Урале от ковида за сутки умерли 32 пациента

Свердловская область продолжает ставить печальные рекорды смертности от Covid-19. За минувшие сутки региональный оперштаб зарегистрировал еще 32 случая гибели пациентов – это самый высокий показатель с начала пандемии. Всего, по официальным данным, от болезни скончались 4817 человек. Ранее «Новый День» писал, что за год процент летальности на Среднем Урале вырос в четыре раза.

Статистика по тяжелым пациентам в регионе почти не меняется: 838 человек, из них 524 лежат в реанимации, в том числе 401 – на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести – 6790 человек. Самочувствие остальных заболевших оценивается как удовлетворительное.

Суточная заболеваемость коронавирусом начала снижаться. На 19 августа выявлено 511 новых случаев Covid-19 (вчера было 516), выздоровел 471 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 19.08.21

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