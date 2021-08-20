На Химмаше из-за коммунальной аварии встали троллейбусы

В Екатеринбурге временно остановлено троллейбусное движение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в микрорайоне Химмаш на тепломагистрали ЕМУП «Свердловэнерго» произошла авария. Из-за этого затопило тяговую подстанцию №7 «Гортранса», расположенную по адресу: улица Грибоедова, 1а.
«В связи с аварией будет производиться отключение троллейбусной контактной линии (примерно на 1,5 часа) для передачи электропитания с других подстанций. После включения электропитания будет введено ограничение на движение троллейбусных маршрутов №1 и № 6. Количество подвижного состава планируется сократить до 40%», – говорится в сообщении.
Ограничения в движении троллейбусов будут сняты только после устранения последствий коммунальной аварии.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Екатеринбург. Другие новости 20.08.21
Защита Владимира Васильева попросила перенести процесс. / 19-летний екатеринбуржец купил поддельные купюры в интернете и попался с ними в овощном ларьке (ФОТО). / Начался повторный суд над виновником смертельного ДТП Владимиром Васильевым. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube