На Химмаше из-за коммунальной аварии встали троллейбусы

В Екатеринбурге временно остановлено троллейбусное движение. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в микрорайоне Химмаш на тепломагистрали ЕМУП «Свердловэнерго» произошла авария. Из-за этого затопило тяговую подстанцию №7 «Гортранса», расположенную по адресу: улица Грибоедова, 1а.

«В связи с аварией будет производиться отключение троллейбусной контактной линии (примерно на 1,5 часа) для передачи электропитания с других подстанций. После включения электропитания будет введено ограничение на движение троллейбусных маршрутов №1 и № 6. Количество подвижного состава планируется сократить до 40%», – говорится в сообщении.

Ограничения в движении троллейбусов будут сняты только после устранения последствий коммунальной аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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