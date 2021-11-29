Гортранс планирует выплатить долг за электричество в 62 миллиона к Новому году

Задолженность ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» на конец ноября составляет 62 миллиона рублей. По информации комитета по транспорту администрации города, транспортники планируют погасить задолженность к 31 декабря 2021 года.

По информации ведомства, долг возник из-за снижения выручки во время пандемии: «В настоящее время на предприятии сложилась тяжелая экономическая ситуация в связи с распространением Covid-19. В результате уменьшения общего числа пассажирских перевозок и общего объема выполняемой транспортной работы резко снизилась выручка предприятия от основного вида деятельности», – сообщили «Новому Дню в мэрии.

Еще 15 сентября долг был больше 138 миллионов рублей. Из-за этого энергетики поставили ультиматум транспортникам. Они грозились отключить тяговые подстанции троллейбусных депо, как делали летом. Но Гортранс в тот же день самовольно включил контактную сеть троллейбусов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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