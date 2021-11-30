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Вторник, 30 ноября 2021, 14:10 мск

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Мэрия Екатеринбурга потратит 315 миллионов рублей на компенсацию убытков общественного транспорта

Администрация Екатеринбурга уточнила расходы на поддержку муниципальных транспортных предприятий, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса. В 2021 году «Гортранс» получит субсидии в размере 277,8 миллиона рублей, метрополитен – 37,2 миллиона рублей. Корректировку проекта бюджета сегодня утвердила комиссия по городскому хозяйству ЕГД.

Как пояснил вице-мэр Алексей Бубнов, после второй волны Covid-19 пассажиропоток в общественном транспорте восстановился до 80% к уровню 2019 года. Но в результате третьей волны заболеваемости число пассажиров снова снизилось на 15-20%. «У нас есть серьезные выпадающие доходы по билетной выручке – как у муниципальных, так и у коммерческих транспортных предприятий. Сейчас речь идет о выживании общественного транспорта», – заявил чиновник.

Бубнов также отметил, что в городском бюджете заложены средства для погашения долга «Гортранса» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт». Как ранее писал «Новый День», мэрия обещает выплатить 62 миллиона рублей к 31 декабря.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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