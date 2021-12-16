«С долгами мы разберемся», – глава Екатеринбурга о многомиллионной задолженности Гортранса

Ситуация с огромными долгами ЕМУП «Гортранс» перед энергетиками находится под контролем администрации Екатеринбурга, сообщил мэр Алексей Орлов сегодня на пресс-конференции.

«Все процедуры с реструктуризацией задолженности проведены, мы предусматриваем в бюджете финансовую поддержку. Но объем пассажирских перевозок упал до 20% в прошлом году, при этом растут расходы на зарплаты. Но я заверяю, что бесперебойная перевозка пассажиров будет обеспечена», – сказал чиновник.

Также мэр рассказал, что в Екатеринбурге обновляется подвижной состав общественного транспорта. Сейчас средний возраст трамваев составляет 35 лет, троллейбусов – 24 года.

«На этой неделе были переговоры с потенциальным концессионером. Источники финансирования прорабатываются. Думаю, в ближайшее время эту работу запустим», – сказал глава города.

Как ранее писал «Новый День», задолженность ЕМУП «Гортранс» перед АО «Екатеринбургэнергосбыт» на конец ноября составляла 62 миллиона рублей.

При этом еще 15 сентября долг превышал 138 миллионов рублей. Из-за этого энергетики поставили ультиматум транспортникам. Они грозились отключить тяговые подстанции троллейбусных депо, как делали летом. Но Гортранс в тот же день самовольно включил контактную сеть троллейбусов.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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