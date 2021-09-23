Энергетики грозят снова отключить троллейбусы Екатеринбурга за долги

Энергетики поставили ультиматум ЕМУП «Гортранс». Если транспортное предприятие оперативно не погасит долги за электричество, 28 сентября снова будут отключены тяговые подстанции троллейбусных депо, сообщает пресс-служба «Россети Урал». Подобные уведомления были разосланы в администрацию Екатеринбурга и городскую прокуратуру.

«Руководство АО «Екатеринбургэнергосбыт» крайне обеспокоено складывающейся ситуацией. По состоянию на 15 сентября 2021 года размер задолженности составлял свыше 138 миллионов рублей за период с марта по август. 16 сентября поступила оплата в размере 21 миллион рублей. К сожалению, данный платеж не покрывает потребление ЕМУП «Гортранс» даже за август, не говоря о сокращении накопленной ранее дебиторской задолженности. До сих пор со стороны ЕМУП «Гортранс» не поступило предложений по погашению задолженности за потребленную электроэнергию, тем самым нарушается решение, принятое 30 июля по итогам совещания в прокуратуре города Екатеринбурга», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Екатеринбургэнергосбыт» предложил мэрии заблаговременно решить вопрос замены троллейбусов на автобусы, чтобы избежать недовольства жителей.

Энергетики уже отключали тяговые подстанции Октябрьского троллейбусного депо 30 июля за долги. Но «Гортранс» в тот же день самовольно включил контактную сеть троллейбусов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 23.09.21

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