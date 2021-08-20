Мошенники за неделю украли у людей более 6 миллионов рублей

За прошедшую неделю в Свердловской области было подано 12 заявлений от жертв интернет-мошенников. За эту неделю мошенники присвоили более 6 млн руб.

Жертвами мошенников стали не только пенсионеры, но и молодые люди. Все потерпевшие были обмануты примерно одним способом: мошенники звонят, представляются сотрудниками банка или госструктур, пугают жертв потерей денег, вынуждают перевести средства на якобы защищенную ячейку, а затем просто прекращают выходить на связь, присвоив себе все деньги. Ранее «Новый День» писал о схемах, которых, как правило, очень сложно найти, потому что зачастую они находятся за пределами региона или даже страны.

Мошенники, несомненно, хорошие психологи. По данным сайта УМВД по Свердловской области, на этой неделе они сумели обмануть 12 человек и вытянуть из них от 40 тысяч до практически двух миллионов рублей. Жительницу Екатеринбурга мошенники развели на полтора миллиона рублей: сначала позвонил фальшивый сотрудник банка и сообщил, что ее счет пытаются взломать, затем позвонил «сотрудник органов» – убедил снять все деньги и перевести ему на счет.

Другой обманутый – молодой парень 22 лет, которого убедили взять кредит на 533 тысячи. Молодой человек якобы участвовал в задержании преступников, которые пытались оформить на него кредит, в итоге он оформил кредит сам, снял все деньги, уехал в другой город и через банкомат внес деньги на номер мошенников. Он простоял у банкомата почти час и совершил 36 операций. Выплачивать кредит молодому человеку придется самостоятельно, липовое задержание прошло успешно, но в ловушке оказались не мошенники, а он сам. Аналогичные ситуации случились с двумя молодыми девушками, которых не смутило взять кредит, а затем отправлять деньги через банкомат по частям на неподтвержденный номер.

Конечно, на этой неделе не обошлось без пенсионерок. У одной мошенники сняли 800 тысяч, у другой – 600. Обеим сначала пришло сообщение с текстом: «Подтверждение перевода на номер…», а после позвонил сотрудник банка. Обе пенсионерки копили деньги всю свою жизнь, в обоих случаях возбуждено уголовное дело, однако шанс найти преступников минимален.

Простые правила позволят защититься от мошенников: если звонит «сотрудник банка» и пугает потерей денег, перезвоните в банк по номеру горячей линии. Не переводите никому деньги, секретных защищенных ячеек не существует. Если кто-то предлагает поучаствовать в задержании преступников за вознаграждение – это действуют мошенники. Если на вас давят и угрожают сотрудники правоохранительных органов, заставляют перевести денежную сумму, лучшее решение – положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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