Мошенники украли у людей 2,87 миллиарда рублей

2,87 миллиарда рублей было украдено у людей мошенниками по данным Банка России. 1,1 миллиарда украли через онлайн-банк. О мошенниках в банковской системе на пресс-конференции от ТАСС рассказали начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елена Дружинина и эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников.

Злоумышленники провели 237 тысяч операций и украли более 2 миллиардов рублей, что на 40% больше, чем в первом квартале 2020 года. «Снижается в этой ситуации не количество краж, а доля возмещенных банком средств, – сообщает Александр Сальников. – Банк фиксирует все, и защита у него серьезная, поэтому он доказывает свою невиновность и не возвращает средства. В 2020 году было возвращено 11% от общего количества, а в 2021 – 7,3%».

По словам эксперта по безопасности, сейчас мошенники охотятся не за персональными данными, а за личностями, которые способны повестись на обман. Схем придумано множество: выпытывание кода, фишинговые сайты, онлайн-банк, где достаточно сменить логин и пароль, чтобы получить доступ ко всем счетам. За первый квартал 2021 года через онлайн-банк мошенники украли 1,1 миллиарда рублей. В этой схеме достаточно привязать к банку свой номер, что делается в пару движений через сервис восстановления пароля и логина.

«Сейчас мошенники сменили свою тактику, – отметил Александр Сальников. – Раньше было с миру по нитке – пострадавших много, но суммы сравнительно небольшие. Сейчас же все наоборот – выбирают одну жертву и срывают куш».

План в этом случае тоже разрабатывается более сложный, к примеру, сначала мошенники звонят жертве с подмененного номера и сообщают, что деньги в опасности. Назначают дату и место встречи для того, чтобы написать заявление. Выжидают, и на следующий день, когда будущий потерпевший поверил, перезванивают и предлагают не ждать назначенной встречи, чтобы успеть спасти деньги. А затем все по типичной схеме.

«Причем когда человек собирается перевести крупную сумму, а сотрудники банка просят подумать, жертва злится, – пояснил Сальников, – ведь банк деньги не уберег, а так называемая полиция даже резервные счета предоставила. Мошенники заставляют все делать быстро, торопят, чтобы возможности переубедить ни у кого не было».

В России в июле были приняты два закона: о блокировке подменных номеров и внесудебной блокировке фишинговых сайтов и о формировании единой информационной системы для быстрой передачи информации между операторами связи и банком, чтобы отслеживать все операции. Обе инициативы вступят в силу с 1 декабря.

«С одной стороны у нас удобство, когда все переводы можно делать за секунду, – сообщает Александр Сальников. – С другой – безопасность, когда тройные пароли и многочасовые переводы позволят защитить средства. Нам нужно балансировать. А главное, донести информацию до своих родителей, бабушек и дедушек, которые всем верят и становятся жертвами».

Елена Дружинина рассказала, что в Екатеринбурге за 2021 год разоблачили 146 финансовых пирамид, 60% из которых функционируют в интернете. Они могут даже не иметь сайта, но соблазнять людей быстрыми заработками. Часто фирмы оперируют несуществующими криптовалютами.

«Прежде всего, чтобы не попасться на удочку мошенников, нужно внимательно читать договор, – пояснила Елена Дружинина. – Нужно посмотреть гарантии, реквизиты, есть ли фирма в реестре юридических лиц, рецензию Банка России. И если есть малейшее подозрение, что вы попали к нелегалам, звоните нам по номеру 8-800-300-3000, и мы спасем вас от потери средств».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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