Мошенники начали представляться сотрудниками Банка России

Телефонные мошенники стали представляться сотрудниками Центробанка РФ. Первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев рассказал, что делать гражданам, которым звонят от имени регулятора.

Чаще всего злоумышленники утверждают, что якобы ЦБ зафиксировал сомнительную финансовую операцию, а для ее отмены надо назвать банковские или персональные данные. Сычев подчеркнул, что сотрудники Банка России никогда не звонят физическим лицам. У регулятора попросту нет полномочий для работы с личными счетами россиян.

«Центральный банк не работает с физическими лицами. Центральный банк – это регулятор, и он даже не оказывает прямого воздействия на операционную деятельность банков. Это не разрешено по закону. Поэтому все слова от имени Центрального банка, что с вашими счетами что-то происходит – это абсолютная неправда. Я еще обращу внимание на то, что по Гражданскому кодексу распоряжаться деньгами на счете физического лица имеет право только владелец этого счета и никто другой», – сказал Артем Сычев интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, в этом случае лучше сразу прервать разговор и не реагировать на повторные звонки. Если же еще остались сомнения в том, что со счетом что-то не так, Сычев советует перезвонить в свой банк по номеру, указанному с обратной стороны пластиковой карты, и уточнить ситуацию.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.08.21

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