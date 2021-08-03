«Все та же сказка про Буратино»: почему в России не могут победить финансовые пирамиды

Финансовые пирамиды в России создаются по одной схеме в условиях лазеек в законодательстве, которые позволяют осуществлять крупные аферы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал эксперт проекта ОНФ «За права заёмщиков», кандидат юридических наук Михаил Алексеев на пресс-конференции в Москве. По его словам, «нужна какая-то надстройка», чтобы Банк России и правоохранительные органы блокировали деятельность мошенников на ранней стадии.

«Касательно пирамиды Finiko в информационном поле, не только в классических СМИ, было предостаточно информации и возмущений блогеров, которые специализируются на данной тематике – о том, что подобные вещи – это абсурд, что там невозможно заработать денег, что это пирамида. Центральный Банк также неоднократно обращал внимание на Finiko. Это не инвестиции, это все та же сказка про Буратино, люди не перестают обманываться», – отметил он.

Алексеев обратил внимание, что уголовное дело в отношении владельца Finiko было возбуждено еще в декабре, а «пирамида лопнула, когда все деньги увели». «Вопрос стоит в механиках ранней блокировки деятельности пирамиды. Необходима донастройка механик, когда контролирующие органы, прокуратура, Центробанк могли бы блокировать деятельность пирамид на ранних подступах», – считает он.

«Если можно было построить график, сколько людей было обмануто с тех пор, когда была дана первичная оценка со стороны правоконтролирующих органов и до того момента, как она сама обрушилась, мы могли бы там увидеть, что многие люди могли бы не потерять деньги. Вот эти два фактора позволяют пирамидозакладчикам строить их», – подчеркнул Алексеев.

В то же время эксперт отметил, что финансовые пирамиды строят не гении, а обычные одни и те же «механики», которые мигрируют от одной махинации к другой. «В большинстве своем пирамиды – это не какая-то история, что появился некий умный персонаж, финансовый гений, который придумал что-то свое. Нет, это механики. То есть, находятся люди, готовые брать на себя роль первого лица, к ним подключается вся механика по продвижению пирамид. Это этажи, и в первый – входят люди, задача которых создать сетку. Это команды, которые мигрируют по рынку и просто организуют пирамиды», – пояснил он.

По его мнению, очень важно, чтобы «средней руки люди, которые в это вовлечены, точно также отвечали». «Это история, простите за параллель, с фашизмом – это не я, мне отдавали приказ, я просто работал там, собирал деньги, привлекал пенсионеров. Если ты участвуешь в среднем звене пирамиды, ты тоже должен отвечать. Нам нужна какая-то надстройка, которая бы принципиально меняла подход к пирамиде. Человек, который получает процент, – соучастник. Как только эта механика заработает, другие в следующий раз будут думать, прежде чем зарабатывать на инвестициях», – заключил Алексеев.

Ранее сообщалось, что в Казани задержан один из основателей финансовой пирамиды Finiko Кирилл Доронин. По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года Finiko занималась привлечением средств граждан под предлогом высокоэффективных вложений на фондовых рынках и других торговых площадках. Предполагаемая сумма ущерба составила порядка 70 млн рублей.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.08.21

Первая медаль 11-го дня Олимпиады: гимнаст Никита Нагорный выиграл бронзу. / Женщинам в России разрешили работать авиамеханиками. / В Подмосковье бросили на улице 2-летнюю девочку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»