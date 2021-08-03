Мошенники нашли способ шантажировать «троллящих» их россиян

Большая часть клиентов российских банков сталкивались с мошенниками. Аферисты так надоели россиянам своими звонками, что их «троллинг» становится национальным развлечением. Однако долгий разговор со злоумышленником может обернуться серьезными неприятностями.

Как рассказала РИА «Новости» руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, 90% работоспособного населения страны минимум однажды столкнулись со звонками мошенников. В интернете все чаще появляются записи таких разговоров.

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио», – сообщила Лазарева. Мошенник звонит жертве и записывает беседу, при этом даже если аферист понимает, что человек его провоцирует, он начинает подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщена.

«Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет», – рассказала эксперт.

Пока известно немного подобных случаев, так как жертвы предпочитают не придавать историю огласке. Вместе с тем, есть данные о том, что с помощью поддельных записей телефонных разговоров мошенникам удавалось довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать крупные суммы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.08.21

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