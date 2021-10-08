Мошенники могут отомстить, сделав раскусившего их человека лжеминёром

Телефонные мошенники изобретают новые способы обмана россиян. В компании-производителе систем борьбы с утечками данных DeviceLock рассказали о словах, по которым можно определить афериста, а также о том, как мстят злоумышленники тем, кто пытается над ними подшучивать.

В последнее время мошенникам все сложнее пользоваться базами данных клиентов банков, так как из-за мер борьбы с утечками такие сведения сильно подорожали на чёрном рынке, передает РИА «Новости». Эксперты проанализировали информацию о более чем 50 звонках и изучили методички, найденные правоохранительными органами в «криминальном колл-центре» в Киеве.

Злоумышленники стали чаще запугивать граждан тем, что якобы кто-то взял кредит на имя жертвы с использованием «лицевого счета», привязанного к паспортным данным. Мошенники требуют срочно предоставить номера банковских счетов и карт, а также перевести все деньги на безопасный счёт.

«Слова «лицевой счёт» или «финансовая ячейка» должны выступать сигналом того, что вы говорите с мошенником... Так как никаких лицевых счетов, привязанных к паспортным данным, не существует, то и похитить с них средства или взять кредит невозможно», – пояснил гендиректор DeviceLock DLP Юрий Томашко.

По его словам, если человек определил, что имеет дело с аферистом, лучше сразу закончить разговор и не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Не стоит издеваться, затягивать разговор или указывать несуществующие данные.

«Это приводит преступников в крайнее раздражение, и в качестве мести они всё чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее просто повесить трубку», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.10.21

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