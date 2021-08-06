На счет поступила крупная сумма: мошенники начали обманывать россиян по-новому

Жители России столкнулись с новой схемой мошенничества: люди получают на счет в банке перевод микрозаймов, оформленный без их ведома и заявления. Позже микрофинансовые организации требуют выплатить проценты за «пользование деньгами».

Одной из жертв таких злоумышленников стал житель Твери, пишет «Российская газета». На его банковский счет поступили 45 тыс. рублей от неизвестного отправителя. Вернуть эти деньги ему не удалось, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты отправителя. Через неделю мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации из другого города и потребовал погасить заем.

Правоохранители отказались рассматривать заявление о мошенничестве, сославшись на отсутствие факта преступления. Спустя некоторое время мужчине удалось вернуть деньги, но ему пришлось заплатить проценты. Сутки нахождения 45 тыс. рублей у жертвы мошенников «обошлись» ему почти в 3%. Вскоре мужчине стали звонить коллекторы из Ростовской области, утверждая, что они приобрели его долг, то есть набежавшие проценты.

В случае попадания в такую ситуацию, нужно зафиксировать факт перевода от неизвестного лица в своем банке и написать заявление об ошибочном платеже, рекомендовала юрист Анна Юфа. По ее словам, необходимо запросить в банке информацию, кто именно перечислил деньги. «Если это окажется микрофинансовая организация, обращайтесь в Центробанк с жалобой – указывайте, что никаких договоров не заключали, а деньги МФО перечислила безосновательно», – посоветовала юрист, отметив, что банк должен заниматься их возвратом по письменному заявлению клиента.

Москва, Наталья Петрова

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