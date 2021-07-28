Мошенники могут взять кредит по копии паспорта

Если копия паспорта оказалась в руках злоумышленников, то есть вероятность, что они возьмут кредит в банке. Однако это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Кредитные организации, которые дорожат своей репутацией, не дадут заем лишь по копии документа. Самая распространенная схема сейчас – это изготовление поддельного паспорта на имя гражданина.

«Если речь идет о внушительной сумме или о займах в нескольких кредитных организациях одновременно, то, как правило, по цветной копии паспорта мошенники могут сделать его дубликат, но уже с чужой фотокарточкой, которая иногда имеет сходство с «оригиналом»», – рассказал адвокат агентству «Прайм».

Второй способ – оформление доверенности. «Не подумайте ничего плохого про нотариат, нотариус, как и банк не станет оформлять доверенность по копии паспорта, но злоумышленники в данном случае подделывают не паспорт, а доверенность, с которой и приходят в кредитную организацию», – отмечает эксперт.

Третий вариант – обращение к мобильному оператору, который по поддельному паспорту выдает мошенникам новую сим-карту. В дальнейшем ее можно использовать для удаленного хищения средств.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.21

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