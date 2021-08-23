Архивы «Нового Дня». Интервью с Тунгусовым

23 августа 2005 года Владимир Тунгусов дал интервью. Точнее, он побеседовал с журналистом, заявив, что интервью не дает, – но этот получасовой разговор был событием самим по себе уникальным. А уж о чем говорили… Тут про обыски, меченые купюры (и почему он не верит в задержания с поличным), альтернативу Чернецкому, обещание засудить «Новый Регион» и прочие интересные вещи. Стиль текста тоже впечатляет.

НР: Но екатеринбургский бизнес уже не хочет Чернецкого. Уже устал от чиновничьих барьеров.

ВТ: Кто устал? Все довольны. Коммерсанты, если они коммерсанты, должны деньги зарабатывать, а не чиновников обсуждать. Нормальному коммерсанту помешать никто не может.

НР: То есть вы не верите, что бизнесменам не нравится годами выбивать землеотводы, собирать справки, давать взятки…

ВТ: Везде так, нигде – по-другому.

Прекрасно, просто прекрасно. Полный вариант – по ссылке.

Екатеринбург. Другие новости 23.08.21

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