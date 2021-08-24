На загородной трассе байкер упал с мотоцикла под колеса грузовика (ФОТО)

На 313 км трассы Пермь – Екатеринбург в результате погиб водитель мотоцикла «Мотоленд» 1973 г.р.

«Новый День» уже писал о том, что это ограждение может создавать опасность для людей

В пресс-службе УГИБДД сообщили, что у мотоциклиста не было прав категории «А». Во время движения он не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и упал с мотоцикла. После чего на лежащего на дороге мужчину наехал грузовой автомобиль «Вольво». От полученных травм мотоциклист скончался на месте. Водитель грузовика в аварии не пострадал. ДТП случилось накануне поздно вечером.

Водитель грузовика, мужчина 1968 г.р., житель Челябинска, пояснил, что ехал по правой полосе в направлении Перми, во время движения было темно. На правой обочине он увидел несколько стоящих автомобилей с включенной аварийной сигнализацией, а рядом с ними находились люди. Чтобы не зацепить их, он перестроился в левую полосу, где неожиданно увидел большой посторонний предмет, затормозил, но наезда избежать не удалось. После этого он остановился и только тогда увидел, что совершил наезд на человека.

По факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято мотивированное решение.

Ревда, Елена Владимирова

Ревда. Другие новости 24.08.21

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