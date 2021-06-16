Как 9 км дороги оставили целый поселок без помощи (ФОТО, ВИДЕО)

Жители поселка Флюс рискуют остаться без экстренной помощи: новые заграждения на Московском тракте создали серьезные препятствия для автотранспорта. Люди вынуждены отдавать детей учиться в интернаты, скорая помощь просто не способна приехать на вызовы, а любой мало-мальский пожар может уничтожить поселок Флюс полностью, пока пожарные будут ехать по многокилометровым пробкам. Ни областные, ни местные власти, ни надзорные органы вопрос с дорогой к Флюсу решить не могут годами. А жители готовы пойти на крайние меры по отстаиванию своих прав на образование и медицину.

Поселок, оставшийся без помощи

Между Транссибом и Московским трактом, в 30 км от Екатеринбурга и в 9 км от Первоуральска на берегу Волчихинского водохранилища расположен поселок Флюс на 250 дворов и более 600 дачных хозяйств. Несмотря на кажущуюся близость к крупным городам и магистралям, добраться до Флюса довольно непросто. Изредка ходит электричка, автобуса нет, на легковой машине нужно ехать до Ревды, затем развернуться и обратно по тракту до поворота на Флюс, т.е. плюс 20 км.

Огромный трафик на Московском тракте и многокилометровые пробки здесь известны каждому. После развязки на Первоуральск тракт сужается до двухполосной дороги, четыре года назад левый поворот на Флюс запретили, а недавно появившиеся стационарные разделители только усугубили ситуацию.

Раньше спецмашины скорой или пожарной могли развернуться через сплошную со спецсигналом, сейчас такой возможности нет. А дополнительные 20 км во время повышенного трафика чреваты самыми печальными последствиями.

Многие живут в поселке Флюс и окружающих садах постоянно, детей приходится возить в школы и детские садики Екатеринбурга, Первоуральска и села Новоалексеевское. Причем до ближайших образовательных учреждений в Новоалексеевском – 8 км по разбитой лесной дороге, функционирующей лишь в сухую летнюю погоду. Есть тут и многодетные семьи, в которых по трое и четверо детей. Некоторые вынуждены отдавать детей в интернаты только потому, что не имеют возможности каждый день возить их в школу.

Достаточно людей пенсионного возраста, которые остались без врачебной помощи совсем – ближайшая аптека и больница тоже в селе Новоалексеевском и в Первоуральске.

И это не говоря о том, что любой пожар может вмиг уничтожить деревянные дома поселка – спецслужбы только ехать будут час.

Вариантов решения дорожного вопроса несколько, разной степени масштабности. Отсыпать дорогу от Первоуральской развязки, отсыпать грунтовку вдоль ж/д путей или сделать свою развязку. Областной минтранс отсылает к Автодору, Автодор рассказывает про глобальные планы реконструкции Московского тракта в четыре полосы, а прокуратура разводит руками. А дороги так и нет.

«Тут 9 км до Первоуральска, 2,5 км до Московского тракта! Никто не просит вылетных магистралей или эстакад, но сделайте обычную безопасную дорогу для скорых, пожарных и рейсового автобуса!" – говорят местные жители. «Мы все налоги платим, а никому не нужны. Федеральные, областные, РЖД вокруг объекты, а банальную дорогу в 3 км сделать никто не может! Все отписки, что нет финансирования! Нам что, Путину писать или Московский тракт надо перегородить, чтобы нас хоть кто-то услышал?!" – риторический вопрос повис в воздухе вместе с прочими.

Еще в 2015 году жители обратились в администрацию Новоалексеевского с заявлением об опасности отсутствия легитимного левого поворота на поселок Флюс. Администрация отписала в Уралавтодор, те ответили, что денег нет.

Череда аварий с участием разворачивающихся машин и пешеходов, перебегающих Московский тракт по дороге на Флюс, побудила жителей поселка писать обращения в прокуратуру. Из областной инстанции требование разобраться в ситуации переслали в прокуратуру Первоуральска, но безрезультатно.

О необходимости строительства поворота на Флюс жители написали в министерство транспорта. Там ответили, что проект будет стоить 2,2 млн рублей (в 2015 году), строительство – еще 45 млн, а деньги все по программе до 2020 года ушли на строительство дорог к чемпионату FIFA, а именно 4,27 млрд рублей, и на ремонт других, более загруженных дорог регионального значения. В общем, не до вас пока. Жители вздохнули, но решили потерпеть до 2021 года.

К 2021 году наполняемость машинами Московского тракта не только не уменьшилась, а возросла в разы. Однако новый ответ на их запрос поразил жителей своей циничностью: им рекомендовано по-прежнему объезжать +20 км через Ревду и ждать, когда будет проект по переустройству Московского тракта.

Жителям поселка Флюс предлагали сделать небольшую дорогу для частного транспорта по лесу за свои деньги, но это не решит проблем с доступностью поселка. Ни скорая помощь, ни пожарные, ни тем более, школьный автобус по такой дороге не поедут. Жители направили обращение с информацией о высокой опасности отсутствия подъездных путей к поселку Флюс с просьбой рассмотреть варианты строительства временной дороги к поселку, позволяющей проехать спецмашинам, в адрес губернатора Свердловской области, руководителя МЧС по Свердловской области и в полпредство.

«Если сделают дорогу, то, конечно, тут все начнет развиваться – и магазины, и аптеки, и места для отдыха на Волчихинском водохранилище. Но к кому бежать за дорогой?» – говорят сельчане.

Екатеринбург, Марина Паукова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.21

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