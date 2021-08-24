В Екатеринбурге откроется школа кинопереводчиков для слабовидящих зрителей

На этой неделе, 25 и 26 августа, в Екатеринбурге пройдет V Летняя международная школа «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения».

Как сообщила на пресс-конференции директор Свердловской областной специальной библиотеки для слепых Ирина Гильфанова, для того чтобы пройти обучение, получить базовые навыки тифлокомментирования и сертификат, записалось уже 130 человек. Занятия пройдут на площадке Ельцин-центра.

Замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова рассказала, что в работе школы примут участие порядка 100 спикеров из 30 регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия пройдут как в онлайн, так и в офлайн-формате. Юлия Прыткова пояснила, что работа по внедрению тифлокомментирования в регионе идет уже несколько лет. Например, за два последних года 18 кинозалов получили специальное оборудование. До конца года его получат еще четыре зала.

Заместитель руководителя программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Владимир Плехов обозначил некоторые сложности процесса. Он добавил, что к внедрению этой технологии должны быть подготовлены и сами учреждения культуры. «Учреждения находятся на разном этапе понимания и подхода к инклюзии. У некоторых руководителей понимание все еще формальное, надо переучивать менеджеров», – отметил он. Бывают случаи, когда фильмы доходят до кинотеатров без тифлокомментария, а бывает, что руководитель просто не знает, как привлечь в зал целевую аудиторию.

Одна из первых тифлокомментаторов в России, актриса Московского губернского театра Ирина Безрукова рассказала, что известно не всем: все отечественные фильмы, которые при съемке получили господдержку, при прокате должны быть снабжены тифлокомментарием. Но, к сожалению, нередки случаи, когда продюсеры экономят и нанимают для записи людей с улицы, в итоге треки получаются ужасные. По словам Владимира Плехова, передовиком в подготовке тифлокомментаторов является институт «Реакомп» под руководством Сергея Ваньшина. Именно здесь сейчас разрабатывается профессиональный стандарт, на который можно будет равняться. Ирина Гильфанова добавила, что потребность в тифлокомментаторах высокая, и было бы неплохо, если бы к их подготовке подключились государственные вузы.

Как уже сообщал «Новый День», в 2019 году в Свердловской области только порядка 10 кинотеатров, технически оснащенных для тифлокомментирования, и около 120 человек, которые прошли соответствующее обучение. При этом в регионе проживает 8 тысяч слепых и слабовидящих людей, из которых многие даже никогда не слышали о такой услуге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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