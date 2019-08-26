Актриса и тифлокомментатор Ирина Безрукова: «Нельзя говорить слепому, что на сцене загорелся абажур» (ФОТО)

Тифлокомментирование – социальная услуга, которая достаточно хорошо известна за рубежом, но пока очень слабо развита в России. Она заключается в том, чтобы помочь слепому или слабовидящему человеку «увидеть» кинофильм, театральный спектакль или художественную выставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная проведению IV Летней международной школы тифлокомментирования. В ее работе примут участие специалисты из Великобритании, Украины, Москвы, Казани, Самары и других городов.

Одна из приглашенных гостей, англичанка Энн Хорсби, которая специализируется на тифлокомментировании музыкальных фильмов, рассказала, что занимается этим уже 30 лет. По ее словам, главное, за что борется она и ее коллеги, – постоянное повышение качества своей продукции, чтобы тифлоперевод был не только понятным, но и приятным для слуха незрячих людей. Интересно, что в Британии принят закон, по которому культурные учреждения должны постоянно повышать качество этой услуги, тифлокомментирование есть даже на некоторых телеканалах.

С ней согласилась тифлокомментатор высшей категории, московская актриса Ирина Безрукова. Она рассказала, что начала заниматься этим шесть лет назад, а с самой профессией ее познакомила знакомая – незрячая эстрадная певица Диана Гурцкая. Тогда тифлокомментирование в России было практически неизвестно. «Когда я получала свой сертификат, я была всего двадцать первой – на всю страну, на всю Россию. Слепой человек раньше не мог пойти ни в театр, ни в кино без чьей-то помощи. И даже сейчас, если для кино что-то еще делается, то в театрах эта социальная услуга не развита. В нашем театре с помощью Сергея Безрукова это удалось. У нас четыре тифлокомментитатора, из них три – высшей категории», – сказала Безрукова.

Она также пояснила, что в создании текста для тифлоперевода всегда участвуют один или два незрячих человека, которые исправляют ошибки или говорят, что им непонятно. Актриса также привела несколько крайне неудачных примеров тифлоперевода. «Однажды мы смотрели мультфильм в жанре фэнтези. В какой-то момент там перед князем, сидящем на троне, появляется точно такой же трон с его двойником-оборотнем. И комментатор почему-то с украинским акцентом говорит: «Трона-таки два». Что из этого может понять слепой человек? Или что он подумает, услышав: «На сцене загорелся абажур»? Подумает, что начался пожар», – объяснила она.

Профессия тифлокомментатора, по ее мнению, элитная: человек должен не только обладать приятным голосом и богатым словарным запасом, но и уметь очень быстро выражать свои мысли словами. Тифлокомментатор Мария Белькова из Екатеринбурга добавила, что эта работа – не сказать чтобы легкая. Одна из сложностей – «не наезжать» своим комментарием на реплики героев фильма или спектакля. Причем спектакль комментировать всегда сложнее, потому что это живой процесс: актеры могут сократить или затянуть паузы, что-то сымпровизировать, забыть слова, а может просто упасть декорация. Тифлокомментатор должен мгновенно сориентироваться и объяснить незрячему зрителю, что происходит.

Добавим, что сейчас в Свердловской области только около 10 кинотеатров, технически оснащенных для тифлокомментирования, и около 120 человек, которые прошли обучение этой услуге. При этом в регионе проживает 8 000 слепых и слабовидящих людей, из которых многие даже никогда не слышали об этом, поэтому для развития этого направления очень важна помощь СМИ.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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