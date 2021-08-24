Привитые «Спутником Лайт» смогут поехать только в Сочи, Крым, Турцию, Албанию и Доминикану

Российские туристы, которые прошли ревакцинацию «Спутником Лайт», смогут поехать отдыхать только на ограниченное число морских курортов. В их числе – российские Сочи и Крым, а также побережья Турции.

В большинстве стран, которые доступны для россиян, требуется сертификат о прохождении курса вакцинации двухкомпонентным «Спутником V», например, на Кипр можно поехать только с такой прививкой (или теми, что одобрены Европейским медицинским агентством, а вот тем, кто поставил «Ковивак», «ЭпиВакКорону» или «Спутник Лайт» придется сдавать ПЦР-тесты). Аналогичная ситуация для тех, кто привился и едет в Египет. Привитых «Спутником V» туристов без карантина и тестов также готовы принимать в Марокко, Иордании, на Маврикии, а также на португальской Мадейре.

Также есть две страны, куда можно поехать без ПЦР-тестов и без сертификата о вакцинации вообще, – это Албания и Доминикана (полеты в последнюю должны начать с сентября).

Отметим, что сертификаты о вакцинации «Спутником V» действуют в течение года после постановки второго компонента, однако российский минздрав рекомендует в условиях сложной эпидобстановки прививаться от коронавируса повторно через полгода – в том числе, «Спутником Лайт».

«Я поставил зимой «Спутник V», сейчас подходит срок ревакцинации, думаю, что все равно будут ставить его снова, а не «Лайт», чтобы не оказаться в ситуации, что я привитый, но невыездной практически», – рассказал «Новому Дню» екатеринбуржец Александр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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