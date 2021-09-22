Две недели ожидания, полчаса в поликлинике – и ты ревакцинирован: опыт повторной прививки (ФОТО)

В Екатеринбурге все больше людей, которые ставили прививку от коронавируса в начале 2021 года, и на данный момент нуждаются в ревакцинации. Мы проверили, какими способами можно записаться на прививку, где ее ставить и как переносится повторная вакцинация.

Итак, в сентябре пора ставить повторную прививку от Covid-19 тем, кто вторую дозу «Спутника V» получил в феврале (на тот момент в регионе почти не прививали «Спутником Лайт»). Официально существует несколько способов записаться на прививку: через телефон 122, «Госуслуги» или колл-центр поликлиники. В реальности оказалось, что по номеру 122 на ревакцинацию не записывают, там отправили в местную больницу. В колл-центре больницы пришлось долго висеть на проводе.

Поэтому проще всего мне показался способ записи через портал госуслуги. Здесь удалось записаться со второй попытки (в один день). В первый раз сервис выдавал ошибку. Удобство очевидно: вам предлагают огромный выбор дат и времени. По крайней мере, в поликлинике на Московской, 2 на момент записи было много вариантов на несколько недель вперед. Минус: скорее всего на завтра записаться не получится. Мне предложили записаться только через 2 недели со дня обращения. Еще один нюанс: «Госуслугам» без разницы, ставили вы раньше прививку или нет, запись идет в общем порядке. Поэтому нужно самостоятельно посмотреть, пришел ли срок ревакцинации (чтобы не прийти раньше, чем через полгода) и сообщить о сделанной ранее прививке врачу.

В больнице на ревакцинацию очередей нет, хотя еще месяц назад екатеринбуржцы сообщали, что стояли около трех часов в выходной день. Но к одному и тому же назначенному времени приходит несколько человек. В моем случае к 14:00 собралось пять человек, у которых были «виртуальные талоны» примерно на одно время с разницей в одну-две минуты. Медики объяснили это тем, что кто-то будет ставить «Спутник Лайт»: для того, чтобы открыть флакон с инъекцией, нужно набрать пять пациентов. Учтите, что те, кто пришел впервые и повторно, стоят в общей очереди. Здесь же, кстати, пенсионеры, которые хотят поставить прививку от гриппа. Но в целом за полчаса накопилось не более 10 человек.

Далее – процедура стандартная: заполнение анкет, осмотр терапевта (к счастью, нас не отправили в кабинет первичной помощи с огромными очередями, как было в момент первой вакцинации), измерение давления и сатурации и температуры. Врачу нужно обязательно сказать, что это ревакцинация, и ранее вы уже прививались. Выбрать вакцину можно самостоятельно (при наличии в больнице): «Спутник Лайт» или «Спутник V». Я выбрала последний. Так что в октябре будет еще одна доза. Однако, что интересно, сертификат о вакцинации с QR-кодом мне пришел на почту уже сегодня. В первую вакцинацию его выдавали только после введения второй дозы препарата.

Прививку я перенесла легче, чем в марте. Тогда была и температура, и ломота в теле, и головная боль, и сонливость. Сейчас – уже сутки болит рука в месте укола и вокруг него, а также несколько часов была ломота в мышцах. Больше никаких побочных эффектов (на данный момент).

Добавим, что есть и еще один способ ревакцинироваться: прийти в торговый центр, где в этот день ставят прививки. Только в таком случае обязательно нужно принести с собой справку или сертификат о получении первой вакцины, чтобы передать эти данные медику.

Всего в Свердловской области на данный момент ревакцинировались 100 тысяч человек.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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