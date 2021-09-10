российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 10 сентября 2021, 11:48 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Турция перестала принимать туристов, привитых «Спутником Лайт», но эти правила могут скорректировать

Турция изменила циркуляр, по которому туристы въезжали в страну. Теперь иностранцы, пересекающие границу, должны предоставить сертификат о введении двухкомпонентной вакцины не позднее, чем за 14 дней до вылета. Из однокомпонентных разрешена только прививка Johnson & Johnson, про «Спутник Лайт» в документе упоминания нет. На данный момент, по данным турагентов, из Екатеринбурга все туристы вылетают спокойно. Но некоторые туроператоры уже предупредили: привитые «Спутником Лайт» должны иметь при себе ПЦР-тест.

О проблеме стало известно вчера вечером. Туристов, которые вылетали из Москвы, не пустили на рейс с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт». Им пришлось экстренно делать экспресс-тест на коронавирус, чтобы не остаться без отдыха, – об этом писал портал TourDom. Оказалось, что в новом циркуляре, который опубликовало МВД Турции, изменились правила въезда для граждан из других государств. Наряду с послаблениями (детям до 12 лет теперь не нужно сдавать ПЦР-тест, ранее было – до 6 лет) там говорится о том, что при въезде в Турцию человек должен предоставить сертификат о вакцинации двухкомпонентной прививкой. Из однокомпонентных разрешена только Johnson & Johnson. Те, кто такой сертификат не предоставит, должны пройти 10-дневный карантин. Либо можно въезжать в Турцию с результатами ПЦР-тестов.

Из Екатеринбурга, по данным агентов, туристы до сих пор улетали без проблем, в том числе – привитые «Спутником Лайт». Но сегодня некоторые туроператоры разослали уведомления, что на борт самолета не пустят без ПЦР-теста, либо без сертификата «Спутник V».

«Некоторые туроператоры прислали сегодня такое уведомление. Другие, напротив, просят подождать. Они запросили уточнения у турецкой стороны. Может такое случиться, что произошло просто недоразумение и «Спутник Лайт» забыли упомянуть в числе прочих вакцин, – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Я не исключаю того, что сейчас, когда поднялась паника, власти Турции дополнят циркуляр и включат туда «Спутник Лайт». Если вылет у туристов не сегодня-завтра, паниковать не надо. В любом случае всегда есть вариант – сделать ПЦР-тест».

В турагентстве Friends Travel нашему агентству тоже сообщили, что на данный момент нет случаев, когда туристов не пустили бы на борт с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт».

Напомним, раньше Турция была одной из немногих стран, где принимали сертификат о вакцинации однокомпонентной российской вакциной. В других государствах признавали только прививки из двух доз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

Рынки, свинокомплекс, общественный фонд: кто спонсирует кандидатов в заксо. / Слух дня: 17 сентября подразделение ГУ МВД на весь день отпустят голосовать. / ГИБДД рассказала, кто из начинающих водителей опаснее всего на дорогах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Туризм,