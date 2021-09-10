Турция перестала принимать туристов, привитых «Спутником Лайт», но эти правила могут скорректировать

Турция изменила циркуляр, по которому туристы въезжали в страну. Теперь иностранцы, пересекающие границу, должны предоставить сертификат о введении двухкомпонентной вакцины не позднее, чем за 14 дней до вылета. Из однокомпонентных разрешена только прививка Johnson & Johnson, про «Спутник Лайт» в документе упоминания нет. На данный момент, по данным турагентов, из Екатеринбурга все туристы вылетают спокойно. Но некоторые туроператоры уже предупредили: привитые «Спутником Лайт» должны иметь при себе ПЦР-тест.

О проблеме стало известно вчера вечером. Туристов, которые вылетали из Москвы, не пустили на рейс с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт». Им пришлось экстренно делать экспресс-тест на коронавирус, чтобы не остаться без отдыха, – об этом писал портал TourDom. Оказалось, что в новом циркуляре, который опубликовало МВД Турции, изменились правила въезда для граждан из других государств. Наряду с послаблениями (детям до 12 лет теперь не нужно сдавать ПЦР-тест, ранее было – до 6 лет) там говорится о том, что при въезде в Турцию человек должен предоставить сертификат о вакцинации двухкомпонентной прививкой. Из однокомпонентных разрешена только Johnson & Johnson. Те, кто такой сертификат не предоставит, должны пройти 10-дневный карантин. Либо можно въезжать в Турцию с результатами ПЦР-тестов.

Из Екатеринбурга, по данным агентов, туристы до сих пор улетали без проблем, в том числе – привитые «Спутником Лайт». Но сегодня некоторые туроператоры разослали уведомления, что на борт самолета не пустят без ПЦР-теста, либо без сертификата «Спутник V».

«Некоторые туроператоры прислали сегодня такое уведомление. Другие, напротив, просят подождать. Они запросили уточнения у турецкой стороны. Может такое случиться, что произошло просто недоразумение и «Спутник Лайт» забыли упомянуть в числе прочих вакцин, – рассказала «Новому Дню» директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Я не исключаю того, что сейчас, когда поднялась паника, власти Турции дополнят циркуляр и включат туда «Спутник Лайт». Если вылет у туристов не сегодня-завтра, паниковать не надо. В любом случае всегда есть вариант – сделать ПЦР-тест».

В турагентстве Friends Travel нашему агентству тоже сообщили, что на данный момент нет случаев, когда туристов не пустили бы на борт с сертификатом о вакцинации «Спутником Лайт».

Напомним, раньше Турция была одной из немногих стран, где принимали сертификат о вакцинации однокомпонентной российской вакциной. В других государствах признавали только прививки из двух доз.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.09.21

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