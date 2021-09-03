Харитонов: пройти ревакцинацию от коронавируса можно в торговых центрах

Жители Екатеринбурга сообщают, что не могут записаться на повторную вакцинацию от Covid-19 по телефону 122, либо через «Госуслуги». Остается один вариант – дозваниваться в колл-центр поликлиники и стоять в очередях. Но главный эпидемиолог города Александр Харитонов заявил, что ревакцинироваться можно и в торговых центрах, только с собой нужно принести сертификат.

Как рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Мария, у нее подошел срок повторной вакцинации от коронавируса: первые две прививки она делала в середине февраля и начале марта соответственно. Девушка попыталась записаться на прививку через «Госуслуги» – не получилось, по телефону 122 ей отказали, отправив в поликлинику по месту жительства. В поликлинике на Московской, 2 действительно сказали приходить – в выходные.

«Я надеялась, что в выходные народу будет немного. Но в итоге просидела в очереди на ревакцинацию почти 3 часа. В основном на прививку сейчас идут пожилые люди. Они, наверное, в первую «волну» прививочной кампании ставили вакцину, и тоже сейчас идут за повторной прививкой. Поставили «Спутник Лайт», – рассказала девушка.

Корреспондент «Нового Дня» попробовал записаться на прививку через портал госуслуг. До какого-то момента действительно формы удается заполнить, но на этапе выбора времени портал выдает ошибку и просит вернуться в начало записи.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга сегодня на брифинге отметил, что не слышал о проблемах с записью на ревакцинацию через «Госуслуги».

«Можно записаться на Госуслугах, первый раз слышу такой вопрос, нет такой проблемы вообще», – ответил Александр Харитонов.

Также он рассказал, что можно пройти повторную вакцинацию и в мобильных пунктах в торговых центрах. Но тогда с собой нужно принести сертификат или справку о первой вакцинации – чтобы медики знали где и когда именно человек впервые прививался от Covid-19.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 03.09.21

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