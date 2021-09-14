Оперштаб: граждане вправе сами выбирать препарат для ревакцинации

При ревакцинации от коронавируса можно использовать любую вакцину, которая имеется в наличии. Об этом сообщили «Новому Дню» в региональном оперштабе.

«Ревакцинироваться можно любой вакциной. Человек вправе выбрать сам вакцину, но, все-таки, важно при выборе основываться на рекомендациях врача», – говорится в ответе оперштаба на вопрос агентства.

Отметим, что ревакцинация «Спутником Лайт» может доставить неприятности россиянам, которые собираются в отпуск за рубеж. В большинстве стран, которые открыты для россиян, требуется сертификат о прохождении курса вакцинации двухкомпонентным «Спутником V», например, на Кипр можно поехать только с такой прививкой (или теми, что одобрены Европейским медицинским агентством, а вот тем, кто поставил «Ковивак», «ЭпиВакКорону» или «Спутник Лайт» придется сдавать ПЦР-тесты). Аналогичная ситуация для тех, кто привился и едет в Египет. Привитых «Спутником V» туристов без карантина и тестов также готовы принимать в Марокко, Иордании, на Маврикии, а также на португальской Мадейре, поэтому многие предпочитают ставить именно «Спутник V».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 14.09.21

Спрос на подержанные иномарки в России вырос на четверть с прошлого года. / В августе «Уральские авиалинии» перевезли больше пассажиров, чем в допандемийном 2019 году. / Вице-премьер Юрий Борисов: к 24 сентября МЭР представит перечень ключевых инвестпроектов Урала. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»