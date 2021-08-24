На Среднем Урале ожидаются грозы со шквалистым ветром

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие сутки в отдельных районах возможны грозы, град и сильный ветер с порывами до 22 м/с. После дождей аномальная жара, которая несколько дней стоит на Среднем Урале, начнет отступать.

Сотрудники МЧС дали несколько рекомендаций, как вести себя во время непогоды. Во время грозы лучше закрыть все окна и двери, отключить электроприборы и не пользоваться мобильными телефонами. Если буря застала на природе, то нужно постараться найти укрытие в углублениях, у подножий склонной, можно присесть в сухую яму или траншею. Во время грозы не стоит бежать, суетиться и передвигаться плотной группой. В туристическом походе непогоду лучше переждать в палатках, переодевшись в сухую одежду. Металлические предметы (посуду, топоры и прочее) надо отнести на несколько метров от лагеря. Если на улице пошел град, то не нужно искать укрытие под деревьями, так как крупные градины могут обломать ветви. Кроме того, есть риск, что в дерево попадет молния.

Автомобилистам спасатели рекомендуют искать укрытие возле мостов, эстакад или найти крытую стоянку. Если это невозможно, во время града нельзя покидать автомобиль. Нужно держаться дальше от стекол, повернуться к ним спиной, прикрыть глаза рукой и одеждой. Нельзя въезжать в скопление градин, так как автомобиль может потерять управляемость. Прижиматься сильно к обочине дороги тоже чревато, так как сильные ливни могут размыть ее. Сильный ветер может способствовать осложнению пожароопасной обстановки. Напомним, сейчас в Свердловской области полыхают 42 лесных пожара, и только 20 из них локализованы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 24.08.21

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