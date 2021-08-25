В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

Уральские метеорологи продлили предупреждение о непогоде на территории Свердловской области. Завтра, 26 августа, в отдельных районах будут идти грозы и кратковременные ливни, местами сильные и очень сильные, возможно выпадение крупного града. Неблагоприятные погодные явления осложнятся сильным ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, при грозах возможны усиление ветра до 25 метров в секунду. В ГУ МЧС по Свердловской области рекомендуют жителям соблюдать меры безопасности во время непогоды.

Как ранее писал «Новый День», минувшей ночью сильные грозы прошли на севере региона. В Краснотурьинске и Серове из-за ливня оказались подтоплены подъезды жилых домов, улицы и производственные помещения. В нескольких населенных пунктах выпал град, от осадков пострадали автомобили.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

Директор Mouzenidis Travel в Екатеринбурге – об отмене туров в Грецию: это коснется 800 «ковидных» путевок. / В Екатеринбурге из-за засухи заканчивается вода: город будет брать взаймы у челябинцев. / Первокурсник из УрФУ готовится вновь выйти с пикетом к мэрии, если не получит общежитие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»