В Краснотурьинске затопило шахту из-за сильной грозы (ФОТО)

На севере Свердловской области минувшей ночью прошли сильные грозы с градом. Из-за ливня оказались подтоплены подъезды жилых домов, улицы и производственные помещения, сообщают жители в соцсетях.

В Краснотурьинске во время дождя затопило шахту «Северопесчанскую». Очевидцы сообщили, что вода полилась прямо с потолка фабрики. Ночное происшествие не сказалось на работе предприятия. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе Богословского рудоуправления, из-за большого объема осадков ливневая система корпуса дробления дробительной обогатительной фабрики шахты «Северопесчанской», расположенная на крыше здания, оказалась перегружена.

«Вода попала внутрь помещения, но сразу откачивалась насосами дренажной системы. В результате происшествия никто не пострадал. Ситуация с ливнем не повлияла на работу фабрики, которая продолжает функционировать в штатном режиме. Результаты проверки показали, что ливневая система полностью исправна. Информация о приостановке работ на шахте не соответствует действительности», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: Надежда Сычева, паблик «Говори, Серов!»

В Серове из-за непогоды несколько районов остались без света. К утру восстановительные работы на электросетях были завершены. В Краснотурьинске также были локальные отключения электричества. В обоих городах выпал крупный град, в некоторых местах осадки повредили автомобили. «Такую грозу наблюдаю впервые!» – поделился впечатлениями один из подписчиков паблика «Краснотурьинск Live».

Напомним, накануне в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в отдельных районах пройдут дожди, после которых аномальная жара отступит.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 25.08.21

«Горело с воскресенья, но никто не тушил», – садоводы рассказали о пожаре на Волчихе. / Суд снова арестовал миллионы на счетах компаний Ковпаков. / Путин заявил о близости решения жилищного вопроса в России. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»