Импортной вакцины от гриппа не будет, но привить надо 65% населения: каким будет сезон гриппа – 2021

В ближайшие две недели в Екатеринбург должны доставить первую в этом сезоне партию вакцины от гриппа. Но, по словам врачей, в этом году в наличии будут только российские препараты, причем некоторые из них родители не хотят ставить детям. Однако по заданию главного санитарного врача по Свердловской области привить необходимо не менее 65% населения, как и в прошлые годы.

Как рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов, первая партия вакцины от гриппа должна поступить в последнюю неделю августа – в первые недели сентября. Этот год не станет исключением, хотя в сезоне 2020/2021 эпидемии гриппа в Свердловской области не было. Эту же информацию «Новому Дню» подтвердили и в региональном управлении Роспотребнадзора. Там готовятся привить минимум 65% населения, это следует из постановления главного государственного санитарного врача по Свердловской области. Еще больше должны привить среди тех, кто входит в национальный календарь прививок. Так, среди детей от 6 месяцев до 3 лет, беременных, людей с хроническими заболеваниями прививку от гриппа должны поставить не менее 75%. Среди взрослых старше 60 лет, работников групп риска (транспорт, коммунальные предприятия) – не менее 85%. Школьников, студентов, детсадовцев и работников образования и медицины должны вакцинировать на 90%. А призывников – на 100%.

Однако, как рассказал «Новому Дню» врач одной из частных клиник Екатеринбурга, в этом году импортной вакцины не будет. Из российских тоже будут не все. Поэтому город может столкнуться с проблемой.

«Импортных вакцин («Ваксигрипп», «Инфлювак») в этом году не ждем совсем. В прошлом году уже были проблемы с поставками, но в этом нам четко сказали: вакцин не будет, – рассказал доктор на условиях анонимности. – Российского «Ультрикса» может не хватить на все регионы России, потому что мощности производителя переориентированы на производство вакцины от коронавируса. Надеемся, что Екатеринбург получит партию, но вряд ли она будет большой. Будут в большом количестве «Совигрипп» и «Гриппол». Но в нашей клинике мы не рекомендуем ставить их детям, потому что они не вполне соответствуют международным рекомендациям по составу. Будет еще «Флю-М», она соответствует, но ее можно ставить только с 6 лет. Чем прививать детей? Не знаю».

В управлении Роспотребнадзора корреспонденту «Нового Дня» ответили, что вопросы поставки и распределения вакцины находятся в ведомстве Министерства здравоохранения России. «Надеемся, что никаких проблем с поставками не будет, как и в прошлые годы», – прокомментировали там.

Грипп ждут в Свердловской области в декабре 2021 – январе 2022 года. По крайней мере, в предыдущие годы именно в этот период вирус впервые выявляли в ходе мониторинга. В Роспотребнадзоре не исключают, что может повториться прошлогодняя ситуация, когда эпидемии гриппа удалось избежать. По данным ведомства, за весь сезон вирусы гриппа В были обнаружены лишь у четырех человек, что никак не повлияло на течение сезона ОРВИ в целом. Для сравнения: в 2019 году грипп выявили у 1002 человек, еще годом ранее – у 1412 человек (в рамках мониторинга, когда анализы берутся выборочно у заболевших ОРВИ). В те годы грипп занимал 40-50% от выявленных в сезон вирусов. Но с приходом коронавируса ситуация изменилась.

«Больше половины за сезон 2020-2021 года составили риновирусы (51%), новая коронавирусная инфекция Covid-19 (15%), метапневмовирус (11%), сезонный коронавирус (10%), другие вирусы (13%)», – сообщили в управлении Роспотербнадзора по Свердловской области.

В этом году ситуация может повториться и грипп не будет распространяться. По мнению экспертов, к этому приводят социальная дистанция, использование масок, дезинфекция рук и помещений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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