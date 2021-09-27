В Свердловской области – второй случай гриппа. Рассказываем, где привиться уже сегодня

В Свердловской области выявлен второй случай гриппа с начала этого сезона. С одной стороны, это совсем мало, с другой – в прошлом году за весь сезон с сентября по апрель было всего четверо заболевших, а в этом году, похоже, динамика будет иной. Уже сегодня можно поставить прививку от вируса в своей поликлинике или торговом центре.

Грипп был обнаружен в рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов в Свердловской области, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. На данный момент это всего второй случай за сезон, но он только-только начался. Санитарные врачи ждут, что вирус активнее всего начнет распространяться в декабре 2021 – январе 2022 года. В Роспотребнадзоре не исключают, что может повториться прошлогодняя ситуация, когда эпидемии гриппа удалось избежать. По данным ведомства, за весь сезон вирусы гриппа В были обнаружены лишь у четырех человек, что никак не повлияло на течение сезона ОРВИ в целом. Но может быть и как в 2019 году: тогда грипп выявили у 1002 человек, еще годом ранее – у 1412 человек. Грипп составлял 40-50% от выявленных в сезон вирусов.

По мнению медиков, лучшей профилактикой является прививка. В этом году детям в школах и детсадах ставят «Ультрикс Квадри», которую считают лучшей среди отечественных вакцин. Взрослым ставят «Флю-М». Записаться можно в своей поликлинике, либо прийти в торговый центр. По данным оперштаба региона, сегодня пункты вакцинации от коронавируса и гриппа работают ТЦ Depo в Нижнем Тагиле, а также в следующих ТЦ Екатеринбурга:

– ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – с 12:00 до 18:00;

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87) – с 15:00 до 20:00;

– Аэропорт Кольцово (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – с 13:00 до 19:00.

Ранее мы писали о том, как распознать симптомы гриппа, а также как отличить грипп от ОРВИ и коронавируса.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 27.09.21

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