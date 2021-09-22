Сезон гриппа начался: врачи рассказали, для кого опасен вирус и как уберечь младенцев

В Свердловской области в этом году первый случай гриппа был зафиксирован уже в начале сентября, а по ОРВИ эпидпорог превышен на 62%. Сезон распространения вирусов начался, и стоит соблюдать элементарные меры предосторожности. Врачи напомнили, как протекает грипп, для кого он опасен и как уберечь себя и близких.

Симптомы и осложнения

По данным докторов, грипп очень заразен: инфекция передается от человека к человеку с невидимыми капельками слюны или слизи, которые выделяются во время чихания, кашля и даже во время разговора. Кроме того, вирус передается через грязные руки, сообщили в свердловском Роспотребнадзоре. Распознать грипп и отличить его от ОРВИ и коронавируса довольно просто. У гриппа резкий старт: с первого дня – высокая температура, 38-40 градусов. У коронавируса и ОРВИ обычно течение более плавное: в первые сутки они не так очевидны, лихорадки нет. Остальные симптомы схожи: озноб, недомогание, головная боль, боли в мышцах (ногах, пояснице), слабость, упадок сил, ухудшение аппетита (тошнота, рвота). При гриппе признаки интоксикации должны пройти за 5 дней. Если температура держится дольше, скорее всего, у вас возникли осложнения.

Осложнения у гриппа серьезные и часто приводят к инвалидности или смерти. В частности, может быть пневмония (вероятность летального исхода 40%), энцефалиты, менингиты, обострения хронических заболеваний. У беременных могут быть патологии плода.

Группы риска

«Особенно тяжело грипп переносят дети и пожилые люди, для этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболевания. Дети болеют гриппом тяжело в связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, так же как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной иммунной системы», – сообщили врачи управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лечение

Если вы заболели, нужно оставаться дома и вызвать врача. Только он может назначать лекарства. Врачи просят уральцев не принимать самостоятельно таблетки и тем более – антибиотики.

«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет. Антибиотики назначаются врачом только в случае развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции», – напоминают медики.

В период лечения нужно соблюдать постельный режим, включить в рацион фрукты и овощи, богатые витаминами, рекомендуется обильное питье.

Профилактика

С точки зрения медиков, лучшей профилактикой гриппа является прививка. Она не защитит вас от вируса на сто процентов, но в случае заражения должна уберечь от тяжелого течения болезни и осложнений. Состав вакцины против гриппа меняется ежегодно по рекомендации ВОЗ. В Свердловской области в этом году прививают несколькими видами вакцины: детей – «Ультриксом Квадри», взрослых – «Совигриппом» и «Флю-М». С начала сентября привито 282 813 человек (охват населения 6,74%). Прежде всего вакцинироваться советуют тем, кто входит в группы риска.

Прививку нельзя ставить детям до 6 месяцев. Поэтому врачи говорят: для защиты новорожденного все в его окружении должны быть вакцинированы. Кроме того, в период эпидемии с младенцем нельзя посещать места скопления людей, не рекомендуется собирать дома гостей.

Ну и, конечно, следует соблюдать элементарные правила безопасности: часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с больными, больше спать и двигаться, есть здоровую пищу, пить достаточное количество жидкости. Помещения советуют чаще проветривать, а воздух – увлажнять. В местах скопления людей носите маску, в период эпидемии избегайте рукопожатий, объятий и поцелуев. Не трогайте лицо и нос немытыми руками.

Ранее «Новый День» писал как отличить коронавирус от ОРВИ и гриппа. Эта информация актуальна, поскольку в Свердловской области ситуация с ОРВИ продолжает усугубляться. За неделю зарегистрировано 45,4 тысячи заболевших, что больше на 37%, чем неделей ранее. В Екатеринбурге – больше половины всех заболевших: 23 385 человек, это на треть больше. Эпидпорог превышен на 73% (по региону – на 62%).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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